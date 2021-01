Da Padova e Bolzano alle cascatelle: multate quattro persone dai Carabinieri

I carabinieri della Stazione di Saturnia hanno intensificato i controlli nella zona delle cascatelle, meta di numerosi visitatori nonostante le limitazioni agli spostamenti, specie tra regioni, imposte dalle norme anti covid.

E’ così che nel fine settimana trascorso è stata multata una coppia di coniugi padovani trovata a passeggio lungo la S.P. 10 in località Terme: alla richiesta di fornire giustificazione circa la loro presenza in zona, hanno riferito di essere arrivati il giorno precedente e di trovarsi a Saturnia per fare un bagno nelle acque termali.

Altre multe sono scattate per un uomo proveniente da Bolzano, trovato nella zona della cascatelle senza valido motivo, e per un ragazzo di Siena, controllato nel centro abitato di Montemerano, in compagnia di un coetaneo del posto. In quest’ultimo caso, il giovane è stato sanzionato perché privo della mascherina.

Dagli accertamenti è emerso che l’interessato era stato già multato nella sua provincia per la medesima infrazione, per cui l’importo della sanzione è raddoppiato, trattandosi di una recidiva. I Carabinieri, ultimato il verbale, hanno fornito la mascherina al giovane, perché potesse circolare nel rispetto della normativa vigente.