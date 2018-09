Abbandono di rifiuti, altre due persone multate: continuano i controlli degli ispettori ambientali

Continua il controllo degli ispettori ambientali sul territorio follonichese.

E dopo il clou dei mesi estivi, durante il quale erano state effettuate più di 20 sanzioni, il controllo è continuato incessante tanto che nei giorni scorsi, nonostante il calo di turisti, altri due utenti sono stati multati.

Questa volta il motivo è stato l’abbandono di sacchi dei rifiuti in via dell’Edilizia, alla zona industriale di Follonica. Le segnalazioni sono state fatte da cittadini, a cui hanno seguito interventi immediati degli ispettori.

“Tolleranza zero contro chi sporca o getta i rifiuti in strada – dichiara l’assessore Giorgieri –, buono il lavoro degli ispettori ambientali, che stanno controllando ed intervenendo su coloro che non differenziano o gettano i sacchi dei rifiuti a terra. L’idea di istituire la figura dell’ispettore ambientale, che ha stimolato il Comune di Follonica, è assolutamente vincente, e dopo una prima fase di informazione, adesso gli ispettori elevano le sanzioni che vanno dai 50 ai 150 euro“.

Gli ispettori controllano soprattutto le zone più critiche, anche aprendo i sacchetti della differenziata. Ogni cittadino può fare segnalazioni, a Sei Toscana o al Comune di Follonica.