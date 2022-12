Trasporta cavalli senza licenza e revisione e con la patente revocata: maxi multa della Stradale

Giornata da dimenticare, quella dello scorso 2 dicembre, per un autista incappato, in provincia di Grosseto, nel controllo di una pattuglia della Polizia di Stato.

E’ stato durante uno dei numerosi servizi che la Polizia Stradale indirizza al controllo del trasporto di animali vivi che un 57enne è stato fermato da una pattuglia del distaccamento di Orbetello.

Così, un autista dipendente di un’associazione dilettantistica vicentina è stato sottoposto a controllo sull’Aurelia, nel comune di Capalbio, mentre stava trasportando alcuni cavalli che diceva di avere acquistato per sè a Civitavecchia.

Ma i problemi sono subito emersi quando i poliziotti hanno verificato che la sua patente era stata revocata da oltre due anni e che l’autocarro che conduceva non era stato revisionato.

E non solo quello: dalle ulteriori indagini effettuate dagli agenti è emerso che i cavalli, in realtà, non erano i suoi ma, al contrario, li stava trasportando su commissione di altre persone senza le previste autorizzazioni e quindi in barba alla normativa amministrativa e fiscale di settore.

A quel punto, il viaggio verso la provincia di Padova è necessariamente terminato sull’Aurelia, con il fermo amministrativo del mezzo e una multa di circa 10.000 euro, che raggiungerà anche il proprietario dell’autocarro.