Movida notturna, controlli dei Carabinieri: multati due locali

Con l’avvicinarsi della stagione estiva, sono già in piena attività i locali, i bar ed i ristoranti di Follonica, dove la movida notturna è già entrata nel vivo e sicuramente nei prossimi due mesi non accennerà a diminuire; anzi, attende l’arrivo in massa dei turisti e dei vacanzieri che preferiscono le mete della Maremma per le ferie estive.

Come negli scorsi anni, la movida estiva, tuttavia, porta una serie di problemi di ordine e sicurezza pubblica, per cui i Carabinieri del posto si sono già mossi di conseguenza, al fine di garantire a tutti la fruibilità degli spazi pubblici e così creare i presupposti per un’estate tranquilla.

I Carabinieri della Compagnia di Follonica hanno svolto una serie di controlli sulle autorizzazioni dei locali pubblici, che si sono conclusi con la contestazione di due sanzioni amministrative, per importi che vanno dai 500 ai 20.000 euro. I titolari dei locali controllati, oltre a dover pagare la sanzione, in caso di recidiva rischiano una sospensione della licenza.

Diversi anche i controlli sulla strada, legati in alcuni casi anche al ripristino della viabilità ordinaria, come all’uso smodato di alcol da parte dei conducenti. Con l’ausilio dell’etilometro, i controlli si sono concentrati in prossimità dei locali notturni dove sono state accertate dai militari tre violazioni di natura penale, di cui una a seguito di un incidente stradale in pieno centro, che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze. In tutti i casi sono state ritirate le patenti di guida ed i veicoli sottoposti a fermo amministrativo.