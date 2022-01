Sorpreso a guidare senza patente: ennesima multa da parte dei Carabinieri

Nel mese di novembre era già stato fermato dai Carabinieri di Roccastrada: si tratta di un uomo di origini straniere, sorpreso alla guida della propria vettura con una patente rilasciata da uno stato non membro dell’Unione Europea. Non essendo quel documento ritenuto valido nello stato italiano, l’uomo era stato pesantemente sanzionato come previsto dall’art. 135 del Codice della Strada ed il documento era stato ritirato.

Così, qualche giorno fa, non è sfuggito agli occhi attenti degli stessi Carabinieri di Roccastrada il transito di quella stessa auto. I militari erano impegnati nel normale controllo del territorio, quando il veicolo, incurante della loro presenza, si aggirava per le vie del paese. Alla guida hanno subito riconosciuto lo stesso uomo, evidentemente incurante della sanzione già applicata.

Pochi secondi per intimare l’alt e la conferma che era proprio lui che si era di nuovo messo alla guida. I Carabinieri, quindi, non hanno potuto fare altro che contestare la più grave violazione della “guida con patente ritirata”. Nei suoi confronti è scattato anche il fermo amministrativo del mezzo ed il ritiro della carta di circolazione, provvedimenti previsti dal codice della strada, che forse serviranno a fermare le sue intemperanze.