Lavori di scavo abusivi sulla duna: responsabile di una ditta multato dai Carabinieri Forestali

Alcuni giorni fa, durante un servizio di controllo del territorio, un cittadino ha segnalato alla pattuglia dei Carabinieri Forestali di Orbetello, tramite il numero di emergenza 1515, che sulla spiaggia della Giannella c’erano alcuni mezzi di movimento terra che stavano eseguendo dei lavori di scavo.

Ritenendo anomala la situazione, il cittadino aveva ritenuto opportuno avvisare i Carabinieri, che si sono portati subito sul posto, constatando un effettivo sbancamento di una porzione di duna, in un’area di Demanio marittimo sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico. Il responsabile della ditta esecutrice dei lavori è stato così identificato e sanzionato per movimento terra in violazione delle norme che tutelano le bellezze naturali e paesaggistiche.

“Costante è l’impegno della specialità forestale dell’Arma dei Carabinieri anche nel delicato settore del dissesto idrogeologico e della salvaguardia degli ecosistemi sensibili, come è il caso della duna, la quale rappresenta uno degli ecosistemi più dinamici e soggetti a modificazioni, specie nelle coste sabbiose – si legge in una nota dei Carabinieri Forestali –. Ogni modifica dello stato dei luoghi in questi ecosistemi necessita infatti di una verifica della fattibilità e di conseguenza di una specifica autorizzazione per poter essere eseguiti. Le violazioni in quest’ambito possono sfociare anche in violazioni penali, con i reati di distruzione e deturpamento delle bellezze naturali, interventi in assenza di autorizzazione paesaggistica e, nel caso del Demanio marittimo, occupazione abusiva di spazio demaniale”.