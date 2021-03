Accendono un falò durante festa di compleanno: arrivano i Carabinieri, sei multati

Alcuni giorni fa i Carabinieri della Compagnia di Grosseto e dell’Arma forestale del capoluogo sono intervenuti in via dei Laghi, lungo la strada provinciale 42, a Roselle, dove alcuni cittadini avevano segnalato un incendio in atto nelle pertinenze di una casa.

Una volta intervenuti, però, i militari hanno scoperto tutt’altro: giunti nei pressi dell’abitazione dove era stato segnalato il fuoco, i Carabinieri hanno appurato che nella villa era in corso una festa, organizzata in occasione di un compleanno, durante la quale qualcuno aveva addirittura acceso un falò, del quale iniziava a perdere il controllo.

L’intervento dei Carabinieri ha messo fine alla festa ed ha permesso di identificare e multare per la normativa anti-covid sei persone lì presenti.

Sono in corso ulteriori identificazioni: prima dell’intervento dei Carabinieri i presenti erano infatti molti più di sei, che però si sono dispersi dandosi alla fuga a piedi non appena hanno visto arrivare i militari dell’Arma.

Allo stesso modo, i carabinieri forestali, coadiuvati nelle operazioni di spegnimento dell’incendio dai Vigili del Fuoco di Grosseto, stanno compiendo gli accertamenti di competenza per procedere nei confronti dei responsabili.