Sorpreso dai Carabinieri mentre abbandona rifiuti in strada: multato

Nel corso dei normali servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della compagnia di Orbetello hanno sorpreso e multato un cittadino, contestandogli una sanzione amministrativa per aver abbandonato, in un’area non adibita al deposito di rifiuti nei pressi di Cala Moresca, alcuni scarti derivanti da lavorazioni edili. L’uomo era a bordo della sua macchina, quando si è fermato a bordo strada abbandonando il materiale, contenuto in secchi di plastica, all’origine utilizzati per contenere vernici.

Inutile è stato il tentativo, da parte dell’uomo, di minimizzare la cosa, provando a giustificarsi con i Carabinieri, riferendo loro che si trattava di scarti “di campagna”. Non si trattava infatti di quanto dichiarato, ma di materiale plastico, forse derivante da qualche piccolo intervento di manutenzione domestica.

La sanzione elevata al responsabile, dell’importo di 600 euro, è già stata pagata dal trasgressore, come contestuale è stato il recupero dei rifiuti e il loro avvio al corretto smaltimento.

Resta alta l’attenzione dei militari dell’Arma alla tutela di un’area, quella dell’Argentario e della laguna di Orbetello, particolarmente delicata dal punto di vista sia paesaggistico che ambientale, nella convinzione dell’importanza di puntare ad una sempre maggiore educazione civica e consapevolezza da parte della popolazione, la cui collaborazione è fondamentale per la salvaguardia della flora e della fauna del posto.