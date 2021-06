Viola le normative anti Covid: titolare di una ditta edile multato dai Carabinieri

Nonostante la curva dei contagi da Covid sia in discesa e le misure restrittive si affievoliscano con il passare dei mesi, non si ferma l’attività di controllo dei Carabinieri alle attività commerciali, che, come previsto dalla normativa tuttora vigente, sono tenute ad osservare le regole base per prevenire il contagio.

In particolare, i Carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Grosseto hanno effettuato un’ispezione presso un cantiere edile nel capoluogo, al fine di verificare le prescrizioni di legge in materia anti Covid sul luogo di lavoro: qui i militari hanno rilevato che il previsto registro delle sanificazioni non era mai stato impiantato, così come non erano presenti disinfettanti a base alcolica per l’igienizzazione delle mani. Il titolare della ditta è stato pertanto multato.