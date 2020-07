Vende alcolici a tre minorenni: titolare di un bar scoperto dalla Polizia, sequestrate bottiglie

Ha venduto alcolici a tre minorenni, ma è stato scoperto dagli agenti della Polizia amministrativa della Questura e della Municipale, impegnati nei servizi di controllo della movida del centro storico di Grosseto.

Il protagonista della vicenda, accaduta ieri sera, è il titolare di un bar del centro del capoluogo maremmano.

Inoltre, i poliziotti hanno appurato che l’organizzatore di un evento in piazza non aveva adottato le misure necessarie a garantire il distanziamento interpersonale tra il pubblico presente ed intervenuto numeroso ad assistere allo spettacolo su strada. Il responsabile sarà sanzionato secondo la normativa emergenziale contro la diffusione del Covid.

“Appare necessario ricordare che, per limitare il fenomeno del consumo di alcol tra le categorie più a rischio e quindi tra i minori, la legge prevede che somministrare bevande alcoliche a minori degli anni 16 è un reato punito con l’arresto fino a 1 anno ai sensi dell’art. 689 del Codice Penale – si legge in un comunicato della Questura -. Si tratta invece di illecito amministrativo la somministrazione di bevande alcoliche a soggetti di età compresa tra 16 e 18 anni, punito con sanzione pecuniaria che può variare tra i 250 ed i 1000 euro. Se il fatto è commesso più di una volta è previsto l’automatico provvedimento di sospensione dell’attività dell’esercizio commerciale per 3 mesi, nonché sanzione da 500,00 a 2.000,00 euro. Inoltre non è sanzionata solo la somministrazione, ossia la vendita di alcolici per il consumo, ma anche solo la vendita”.

“È obbligo del titolare dell’esercizio commerciale che vende alcolici, o di chi si trovi al reparto vendita – termina la nota –, chiedere un documento d’identità al ragazzo e accertarsi che abbia compiuto i 18 anni prima di vendere le bevande alcoliche poiché il fatto che il ragazzo dimostri più anni o che non abbia con sé un documento non giustifica il titolare“.