Mtv sbarca a Santa Fiora: appuntamento alla discoteca Kartika Club

Un grande evento, una novità assoluta per Santa Fiora: sabato 23 novembre, alla discoteca Kartika Club, serata speciale con “Mtv up! Energy on tour”, il tour più energetico d’Italia, che fa tappa nel paese amiatino con le telecamere ufficiali di Mtv Up.

La troupe televisiva di Mtv ha soggiornato a Santa Fiora per una settimana intera fino a sabato 23 novembre. Di giorno le telecamere riprendono la cittadina e il team di Mtv Up farà interviste e giochi. Sabato sera la discoteca ospiterà l’evento a colpi di hit musicali e di tanto divertimento.

L’allestimento del locale è stato curato nei minimi dettagli. La one night verrà brandizzata già all’ingresso del club con un grande gonfiabile e in tutti gli spazi dedicati all’evento con il logo inconfondibile di Mtv. Verranno regalati tantissimi gadget, cappellini e t-shirt, ci saranno uno show con giochi di luce, un mood musicale coinvolgente con tutte le migliori hit del momento e i tormentoni musicali di sempre (reggaeton, R&B, dance hit, random music, remember ’90) e, soprattutto, il “Faces in the Box“, un box insonorizzato adibito a confessionale, in cui le persone si confideranno ad un autore dietro alla telecamera, e risponderanno a giochi e provocazioni, per rivedersi poi nella tv nazionale, con la puntata dedicata a Santa Fiora.

L’evento è promosso da Kartika Club con il patrocinio del Comune di Santa Fiora.

“Siamo felicissimi di accogliere il tour di Mtv – commenta il sindaco, Federico Balocchi –: si tratta di una grande occasione di visibilità per il nostro territorio. Già in questi giorni le telecamere di Mtv stanno facendo riprese al paese con il drone, valorizzando Santa Fiora in primis e l’Amiata in generale. La troupe è andata a intervistare i ragazzi fuori dalle scuole superiori dei paesi amiatini sponsorizzando l’evento e il territorio; tutte le riprese, a lavoro terminato, saranno trasmesse nei canali nazionali di Mtv, in televisione e sui social“.

