Stribugliano, l’opposizione presenta due mozioni: “Le nostre proposte per valorizzare la frazione”

‘Rinasci Arcidosso’ ha presentato, per la discussione nel prossimo consiglio comunale di Arcidosso, due mozioni con proposte per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dell’abitato di Stribugliano.

“Il rilancio economico dei nostri territori – dichiarano Guendalina Amati e Gabriele Garosi, rispettivamente capogruppo e consigliere comunale ‘Rinasci Arcidosso’ – passa anche dalla valorizzazione artistico-culturale dei nostri piccoli borghi. Pertanto, riteniamo che le amministrazioni comunali, attraverso progetti sostenuti economicamente anche dalla Regione, vadano a riqualificare, ristrutturare e valorizzare i centri storici di queste piccole e a volte dimenticate realtà del nostro territorio comunale“.

“È per questo che noi del gruppo politico ‘Rinasci Arcidosso’ – prosegue la nota – abbiamo deciso di portare in consiglio comunale delle proposte che vadano proprio nella direzione di valorizzazione delle nostre frazioni, attraverso lavori di restauro conservativo, riqualificazione degli spazi e della sicurezza stradale“.

“Le mozioni che abbiamo attualmente presentato – spiegano Amati e Garosi – sono rivolte alla messa in sicurezza e alla contestuale riqualificazione, e quindi anche promozione turistica, del paese di Stribugliano. La frazione, che ha un proprio centro storico, nel corso degli anni aveva subito alcuni piccoli interventi, che però non sono serviti né a riqualificarne l’aspetto paesaggistico, né tantomeno hanno migliorato la messa in sicurezza e la vita di chi vi abita, in special modo quella della parte antica del borgo. Ma, anzi, ne hanno deturpato l’armonia complessiva dell’abitato, complicandone anche la vivibilità. Ci riferiamo ai lavori effettuati sul lastrico solare, dove le antiche pietre sono state completamente sostituite con altro materiale che a nostro avviso non è idoneo, e per di più, almeno a sentire gli abitanti, anche molto pericoloso e poco praticabile per chi vi cammina, specie durante i mesi invernali. Pensiamo, ad esempio, alle scalette che conducono al centro storico, che da anni versano in condizioni disastrose, ma anche ad altre zone del paese“.

“Stribugliano è una frazione del comune di Arcidosso che necessita di un restauro conservativo importante e sicuramente l’incremento dell’illuminazione nelle vie del centro storico, l’apposizione di corrimano lungo alcune strade, la riqualificazione di alcune aree verdi, l’installazione di specchi e dissuasori di velocità lungo le strade e vie della frazione secondo noi sarebbero tutte opere utili, se non necessarie, al fine di poter dare sicurezza ed essere l’inizio di un cammino che riesca a portare a una rinascita turistica, sociale, e perché no, anche economica della frazione di Stribugliano e di conseguenza di tutto il comprensorio comunale. È dalle buone pratiche e dalle piccole azioni – concludono Guendalina Amati e Gabriele Garosi – che si può iniziare ad invertire il trend negativo attuale, con l’obiettivo di riqualificare le piccole realtà territoriali, riportando così decoro, vivibilità e sicurezza a quest’ultimi, senza dimenticare che da questo potrebbero venire anche riflessi sulla promozione turistica degli stessi e quindi benessere economico per chi vi abita“.