Tari, la maggioranza presenta una mozione: “No a metodo Arera, fa aumentare tariffe”

“Come gruppi di maggioranza abbiamo presentato un atto politico di pari passo all’atto della determinazione del Piano economico finanziario (Pef) 2020 in materia delle tariffe Tari. Infatti, ci sentiamo in dovere di prendere una posizione critica in merito al nuovo metodo di calcolo delle tariffe su base Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), che comporterà ai cittadini un aumento delle tariffe Tari“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i gruppi consiliari di Partito Democratico, PrimaVera Civica e Follonica a Sinistra.

“Noi, come maggioranza, non ci stiamo ad accettare quello che definiamo solo un incremento e nessun miglioramento dei servizi offerti dal gestore; il tutto dovuto a quella che viviamo come una imposizione dall’alto a causa di un sistema nazionale che non valorizza i Comuni virtuosi come quello di Follonica, impegnato da anni in una differenziata spinta in un’ottica di economia circolare e di riciclo – continua la nota -. Pertanto, con questa mozione, vogliamo impegnare il sindaco e la Giunta a muoversi nelle seguenti direzioni: