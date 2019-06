Cattivi odori e biogas, via libera alla mozione della Lega: “Servono interventi tempestivi”

“Esprimo soddisfazione per l’approvazione della mozione, firmata da me e dalla capogrupppo Elisa Montemagni, riguardo agli impianti di biogas e ai relativi cattivi odori. Chiedo che si intervenga tempestivamente perché si tratta di un problema sentito dalla popolazione, a Grosseto come in altre zone della Toscana. Su eventuali rischi per la salute non si può derogare“.

A dichiararlo è il consigliere regionale della Lega Marco Casucci.

“Si prendano i necessari provvedimenti dunque al di là di rimpalli di responsabilità – continua Casucci -. Nella mozione abbiamo chiesto alla Regione di attivarsi affinché venga emanata tempestivamente un’idonea normativa finalizzata ad individuare modalità di esercizio ecosostenibili per cui tali impianti a biogas possano continuare a svolgere la propria attività in condizioni di effettiva compatibilità ambientale con i vari tessuti urbani”.

“La normativa dovrà prevedere parametri, fonti di approvvigionamento, prescrizioni e quanto necessario al fine di tutelare l’ambiente, la salute e la qualità della vita di tutti i cittadini – termina Casucci -. Chiediamo inoltre alla Giunta di intervenire per disporre l’obbligo per i responsabili degli impianti di attivare presso un organismo tecnico terzo un costante monitoraggio delle emissioni odorigene“.