Commissariato di Polizia, la Lega presenta una mozione: “Accelerare iter”

“Accelerare la procedura per avere un commissariato a Follonica”.

E’ quanto previsto dalla mozione depositata dal capogruppo della Lega nel consiglio comunale di Follonica Roberto Azzi.

“Da anni ormai si parla di un commissariato di Polizia in città – afferma Azzi – e già nel passato il consiglio comunale aveva approvato una mozione in tal senso. Da qualche tempo, però, non si è saputo più nulla e sappiamo che è fermo nella commissione ministeriale, nonostante il parere favorevole del Prefetto e del Questore di Grosseto. Con la mozione intendo chiedere che l’iter possa essere velocizzato e portato a termine per garantire a Follonica maggior sicurezza”.

Azzi ricorda come il tema sia di grande attualità in città. “Sappiamo che gli atti violenti sono aumentati – afferma il capogruppo della Lega -. Essendo la nostra una città turistica siamo in balia anche dei vandali che, come avvenuto nella scorsa estate, mettono a soqquadro intere vie cittadine creando danni alle attività. Crediamo che a questo punto sia necessario aumentare le forze dell’ordine ed i presidi in città, dove registriamo la compagnia dei Carabinieri, la tenenza della Guardia di Finanza e la Polizia Municipale. Con il commissariato daremmo ulteriori risposte ai cittadini, considerando che quello più vicino si trova a Piombino e, dunque, fuori provincia”.

Insomma, secondo Azzi se tutti sono d’accordo ad avere il commissariato a Follonica è bene che il sindaco si attivi per velocizzare la procedura. “Sono convinto che la mozione parta da un presupposto di buonsenso e che vada in continuità con la precedente – afferma il capogruppo della Lega -. Con un atto del consiglio il sindaco avrebbe ancor più forza per chiedere l’istituzione del commissariato di Polizia”.