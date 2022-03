Centri commerciali, Cerboni: “Stop ad espansioni, a rischio tenuta economica”

“Grosseto non ha bisogno di nuovi ipermercati, né di ampliamenti degli esistenti, almeno per i prossimi 5 anni“.

A dichiararlo è Giacomo Cerboni, consigliere comunale della Lega.

“Per questo ho presentato una mozione che chiede al Consiglio comunale di esprimersi, in modo chiaro e determinato, contro la previsione di ulteriore grande distribuzione di vendita nell’ambito della prossima pianificazione urbanistica – spiega Cerboni –. Occorre riequilibrare il rapporto tra periferie commerciali e centro della città. Prevedere nuovi spazi di grande distribuzione di vendita significherebbe mettere a rischio la tenuta economica del nostro territorio e colpire in modo irreversibile gli esercizi di vicinato sia del centro storico che degli altri quartieri“.

“In questi anni sono state attivate molte iniziative, in particolare nel centro storico cittadino: dagli interventi a sostegno dell’economia alla riqualificazione dell’arredo urbano e del patrimonio immobiliare pubblico e privato, fino agli eventi di animazione di qualità quali, ad esempio, quelli realizzati in occasione delle ultime festività natalizie. Sono tutte azioni importanti che devono necessariamente essere proseguite. Ma senza una adeguata pianificazione urbanistica territoriale di per sé non sono sufficienti a sostenere l’economia degli esercizi di vicinato. Anzi, qualsiasi iniziativa risulterebbe vanificata da previsioni urbanistiche che consentissero nuovi ipermercati – termina Cerboni -. E’ necessario, dunque, che il Consiglio comunale si esprima fin da adesso contro l’espansione degli ipermercati, per sostenere l’economia degli esercizi di vicinato ed, in particolare, del Centro commerciale naturale del centro storico“.