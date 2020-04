Emergenza Coronavirus, i Democratici Insieme: “Provincia sospenda pagamento Cosap”

“La Provincia non sta facendo niente per aiutare i cittadini in questa crisi così drammatica, anzi sta inviando le cartelle di pagamento dei passi carrabili agricoli per l’annualità 2018. Un fatto inaccettabile, per questo motivo devono essere subito sospese le richieste di pagamento relative alla Cosap 2018 e 2019 per i passi carrabili e di prevedere l’esenzione di questo canone nel bilancio 2020/ 2022″.

E’ quanto chiedono i consiglieri provinciali del gruppo di minoranza Democratici Insieme, composto da Marcello Giuntini, Francesco Limatola, Lorenzo Mascagni e Luca Aldi, in una mozione depositata martedì 28 aprile e diretta al presidente della Provincia di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

I consiglieri rilevano che, a causa dell’emergenza sanitaria causata dall’epidemia da Coronavirus, le misure restrittive stanno influendo pesantemente sull’economia nazionale, “non ultima la provincia di Grosseto, che vede soffrire il suo sistema economico locale, peraltro già in crisi tanto da essere considerata il fanalino di coda della Toscana“.

In questo difficile contesto, aggiungono Giuntini, Limatola, Mascagni e Aldi: “I Comuni stanno mettendo in campo misure per alleviare il disagio di cittadini, famiglie e imprese studiando, in primo luogo, slittamenti dei tributi comunali e successivamente abbattimenti totali o parziali di imposte e canoni. Al contrario a noi non risulta che l’amministrazione provinciale di Grosseto abbia messo in atto nessuna misura per dare un po’ di sollievo alla popolazione“.