Ciclabile dall’ex Ilva al parco centrale, Pizzichi: “Come mai non è stato realizzato ancora varco?”

“Ormai da molti anni viene promesso di realizzare un varco nel muro Magonale, all’altezza del ponte pedonale recentemente costruito, per collegare l’area dell’ex Ilva con quella del parco centrale“.

A dichiararlo è Daniele Pizzichi, consigliere comunale della Lega a Follonica.

“Durante la scorsa legislatura il consiglio comunale approvava ad unanimità una mozione, presentata dai consiglieri Chirici, Aquino e De Luca, che impegnava il sindaco e l’assessore ai lavori pubblici ad eseguire suddetta opera, ma a distanza di qualche anno il varco non risulta ancora realizzato – spiega Pizzichi -. L’itinerario ciclabile, che dovrebbe nascere a seguito di questo intervento all’interno, andrebbe a creare una continuità tra l’area dell’ex Ilva con quella del parco centrale attraverso un percorso interno alle ex fonderie. Il percorso rappresenterebbe certamente un’alternativa ciclabile in totale sicurezza rispetto alla difficile e pericolosa percorrenza di via Roma, inoltre consentirebbe di raggiungere gli impianti sportivi direttamente dal centro cittadino”.

“Per questi motivi ho protocollato questa mattina la stessa mozione approvata nella precedente legislatura per impegnare nuovamente il sindaco e la giunta a realizzare un varco nel muro Magonale – termina Pizzichi –, nella speranza che, dopo anni, questa sia la volta buona“.