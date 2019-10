“No all’aggressione turca contro i Curdi”: ecco la mozione bipartisan

“Ci sono tematiche che non hanno colore politico, situazioni geopolitiche che uniscono ogni singolo cittadino nella difesa del diritto alla vita altrui“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Enrico Calossi, consigliere comunale di Follonica a Sinistra, e Danilo Baietti, consigliere comunale di Fratelli d’Italia.

“Per questo, in merito alle operazioni militari turche in Siria, e al disegno di distruzione della popolazione curda, come consiglieri comunali di Follonica a Sinistra e Fratelli d’Italia, riconoscendo che siamo diversi e distanti su molte posizioni politiche nazionali e locali, vogliamo esprimere la nostra ferma condanna all’invasione turca e la nostra critica alle deboli prese di posizione dell’Unione Europea, della Nato, dell’Onu e del Consiglio d’Europa – continua la nota -. Su questa aggressione di uno stato, la Turchia, ad un altro stato sovrano, la Siria, e che rischia di avere le caratteristiche di una pulizia etnica, i riflettori della comunità internazionale devono esser ben accesi, e per questo abbiamo voluto scrivere insieme una mozione che impegni il consiglio comunale di Follonica e la Giunta“.

“Questa mozione è aperta a tutti gli altri consiglieri comunali, anzi ci auguriamo che possa essere condivisa, sottoscritta, firmata e infine votata da tutto il consiglio, così che il messaggio che parte da Follonica sia la voce di tutta la città – termina il comunicato -. Anche se come consiglieri comunali abbiamo poco potere di incidere sulle questioni internazionali, dobbiamo prendere posizioni sugli avvenimenti che portano morte anche a donne e bambini e in generale a civili che hanno come sola colpa l’appartenenza a un determinato gruppo etnico“.