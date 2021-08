Crollo delle mura, via libera alla mozione: “Interventi rapidi e manutenzioni future”

Il 30 luglio scorso il Consiglio comunale di Castel del Piano ha approvato all’unanimità una mozione presentata dai consiglieri della frazione di Montenero d’Orcia, Jessica Acciaroli e Giorgio Avola, in cui si impegna il sindaco e la Giunta ad attivarsi con l’ufficio tecnico e a trovare finanziamenti per permettere una rapida ricostruzione delle mura, nel parco pubblico della frazione, che sono crollate in seguito alle forti piogge del 7 giugno scorso.

“Siamo soddisfatti del voto unanime nell’ultimo Consiglio comunale sulla mozione presentata insieme alla collega Jessica Acciaroli del gruppo di minoranza – dichiara Giorgio Avola, consigliere di maggioranza con delega ai rapporti con le frazioni –. Questo voto avviene a pochi giorni dal sopralluogo del tecnico della Regione per una valutazione dei danni in vista di un prossimo incontro in cui definire le modalità per richiedere un contributo finanziario“.

“Con l’approvazione della mozione l’amministrazione si è impegnata ad incaricare dei tecnici per quantificare l’entità del danno tramite una relazione dettagliata in modo che si possa conoscere la tipologia di interventi e le risorse necessarie per il ripristino dell’area e la manutenzione del perimetro della cinta muraria – dichiara Jessica Acciaroli, firmataria della mozione e consigliere della frazione di Montenero d’Orcia, nel gruppo di minoranza ‘Tradizione e Innovazione’ –. Il parco pubblico è l’area centrale per gli eventi della Pro Loco, inoltre, le nostre mura sono un punto di interesse panoramico e un bene storico-culturale inestimabile per la popolazione di Montenero“.