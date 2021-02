Corridoio tirrenico, Pizzichi: “Il Governo garantisca risorse, il Comune intervenga”

Il consigliere della Lega Daniele Pizzichi ha presentato una mozione nel consiglio comunale di Follonica per richiedere al prossimo Governo nazionale di garantire le risorse necessarie alla realizzazione dell’autostrada Tirrenica.

“Il corridoio tirrenico non risulta tra le opere da realizzare attraverso il ‘Recovery plan’ e questo non è più accettabile per il nostro territorio – sottolinea Pizzichi -. Quest’opera rappresenta senz’altro un’importante infrastruttura, necessaria per la sicurezza dei cittadini e strategica per lo sviluppo economico della costa toscana e per il territorio follonichese, quindi non possiamo perdere altro tempo“.

“Il consiglio comunale di Follonica ha trattato il tema del corridoio tirrenico per l’ultima volta nel 2015, quando all’unanimità fu dichiarata la contrarietà al vecchio progetto autostradale di Sat chiedendo allo stesso tempo al Ministero delle Infrastrutture l’adeguamento e la messa in sicurezza della ‘Variante Aurelia’ – spiega Pizzichi -. Oggi però risulta superata la concessione a Sat spa con l’affidamento dell’opera ad Anas, che ha già presentato da tempo in Regione la revisione del vecchio progetto. La nuova previsione progettuale supera e annulla la proposta autostradale prevedendo un’Aurelia messa in sicurezza, pienamente integrata con il territorio e la viabilità locale e gratuita per chi la percorre“.

“Visto che con l’ultimo decreto semplificazione viene data la possibilità di nominare dei commissari straordinari abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operando in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici per l’esecuzione degli interventi – termina Pizzichi -, ritengo necessario che anche il l’amministrazione follonichese ed il consiglio comunale debbano chiedere con forza che il corridoio Tirrenico sia inserito tra queste opere“.