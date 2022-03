Guerra in Ucraina: Consiglio comunale approva mozione per pace e contro aggressione militare

In occasione dell’ultimo Consiglio comunale che si è tenuto in diretta streaming sul sito web del Comune di Follonica, è stata approvata all’unanimità la mozione “per la pace in tutta l’Ucraina e contro l’aggressione militare russa“.

A presentare il testo sono stati i consiglieri di maggioranza Giacomo Manni, Enrico Calossi e Mara Pistolesi. Nella mozione viene sottolineato che le «norme giuridiche internazionali riconoscono che ogni essere umano ha diritti innati, quindi inviolabili, inalienabili e imprescrittibili» e che «l’individuo è soggetto originario di sovranità e viene prima dello stato e dei sistema degli stati, in virtù dei diritti che appartengono in eguale misura a ciascuno dei suoi membri».

Nel territorio dell’Ucraina è in corso dal 2014 un conflitto armato che ha causato oltre 13mila morti, di cui 4mila civili. Il Consiglio comunale ha espresso il proprio sostegno a tutte le azioni diplomatiche in corso per ristabilire la pace e la sicurezza nei territori coinvolti, ha espresso poi grande preoccupazione per la crisi umanitaria e per la condizione dei più vulnerabili, sia per le donne e i bambini evacuati dal Paese verso l’Unione Europea e verso la Federazione russa, sia per coloro che sono rimasti nelle zone di guerra e adesso rischiano di subire le conseguenze peggiori degli scontri armati.

Il Consiglio di Follonica ha scelto di sostenere il popolo ucraino nella determinazione della propria collocazione internazionale, sia essa all’interno di organizzazioni sovranazionali o di pura neutralità. Durante la seduta è quindi stata espressa la massima solidarietà e la vicinanza dei cittadini di Follonica al popolo ucraino, e in particolare a tutti i civili vittime del conflitto in Donbass e nel resto dell’Ucraina, e anche il proprio sostegno a tutte le organizzazioni politiche democratiche, che siano espressione del popolo ucraino e della minoranza russofona. La vicinanza espressa è con tutti coloro che stanno manifestando per una soluzione pacifica del conflitto, in Italia, nel resto del mondo e in Russia.

il sindaco Andrea Benini e la Giunta hanno quindi chiesto che il Governo italiano si faccia promotore, insieme ai partner europei, di un’ulteriore iniziativa diplomatica volta a promuovere la pace, a scongiurare l’aggravarsi della crisi umanitaria, ad arrestare le operazioni militari e a riprendere il percorso pacificatorio e di riconoscimento dell’autonomia delle regioni separatiste all’intero dell’Ucraina. Infine, è stata espressa solidarietà a tutti i cittadini che risiedono nel comune di Follonica e che hanno familiari in Ucraina.