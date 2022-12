Caro energia, il centrodestra: “Approvata mozione della minoranza per contributi a famiglie”

“Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia non posso che essere soddisfatti dell’approvazione della mozione presentata dai consiglieri di minoranza, dove si impegna l’amministrazione comunale a creare un fondo per aiutare le famiglie follonichesi contro il caro energia”: a dichiararlo sono Agostino Ottaviani (Fratelli d’Italia), Roberto Azzi (Lega), Eleonora Goti (Forza Italia).

“Una mozione richiesta dai cittadini e dalle famiglie che, elaborata dal coordinamento politico dei tre partiti di centrodestra, ha trovato non solo un’ampia condivisione da parte tutti i consiglieri di minoranza, inclusi i civici, ma ha anche trovato la disponibilità della maggioranza cittadina in sede di votazione in Consiglio comunale. Quindi, ottimo il lavoro fatto da parte dei consiglieri promotori, incentrato nella ricerca della più ampia maggioranza possibile, riuscendo a concordare con il centrosinistra delle modifiche nel testo originario, facendo così capire a tutta la città come il centrodestra follonichese su questa importante tematic, si sia impegnato per aiutare i cittadini, senza mettere sopra il cappello politico. Un laboratorio, quello del centrodestra follonichese, che, in vista delle prossime amministrative del 2024, parte sotto i migliori auspici”, concludono Agostino Ottaviani, Roberto Azzi, Eleonora Goti.