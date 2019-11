Geotermia, via libera alla mozione bipartisan: “No alla centrale di Montenero”

Presentate due mozioni di indirizzo da parte dei consiglieri della commissione consiliare ambiente, protezione civile e geotermia, in vista del consiglio comunale di Castel del Piano in programma sabato 30 novembre. Le mozioni preparate in collaborazione tra maggioranza e opposizione, hanno due diverse finalità, la prima riconosce il gruppo di lavoro istituito a Montenero “Nogeotermia”, l’altra richiede che, attraverso un voto consiliare, si dia pieno mandato al sindaco di portare in ogni istituzione un pieno e assoluto dissenso circa la realizzazione del progetto geotermico pilota denominato “Montenero“.

Dopo le recenti accelerazioni da parte della Regione sul tema, si sono riaccesi i riflettori sul tema geotermia anche a Castel del Piano, con particolare riferimento alla possibilità di vedere sorgere una centrale a media entalpia nei pressi di Montenero.

“Faremo tutto il possibile come commissione consiliare assieme al gruppo di lavoro di Montenero per raggiungere l’obiettivo comune” dichiara Giorgio Avola, consigliere comunale con delega alla frazione di Montenero d’Orcia, facente parte della commissione consiliare.

In rappresentanza del gruppo di minoranza il consigliere Jessica Acciaroli ribadisce che “il Comune, in questi anni, ha già espresso il suo progetto di sviluppo per Castel del Piano. L’individuazione delle aree non idonee nella quasi totalità del territorio esprime proprio questo. Chiediamo solo che venga rispettata la volontà del territorio di scegliere la propria vocazione“.

“Siamo convinti che sul punto serve una risposta unitaria e decisa da parte di tutti, istituzioni, imprese e cittadini che facciano sentire la loro voce in ogni istituzione”, conclude Luca Salvadori, ultimo dei tre membri della commissione, oltre al sindaco, che ne è il presidente.