Caccia e nuovi agriturismi venatori: approvata la mozione della maggioranza

Questa mattina, il gruppo consiliare di maggioranza Gavorrano Progressista ha presentato alla discussione del Consiglio comunale una mozione consiliare nata dalle istanze delle associazioni venatorie locali, per richiedere una concertazione obbligatoria con le istituzioni di rappresentanza in caso di istituzione di nuove aziende agrituristiche venatorie, per una caccia che deve rimanere pubblica e non privata.

La mozione è stata approvata con il voto compatto del gruppo di maggioranza e l’astensione ed il voto contrario dei gruppi di opposizione.