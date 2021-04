Erosione costiera, il Movimento civico: “Bene contributo Regione, quando partono i lavori?”

“Apprendiamo dal Consiglio comunale che la Regione Toscana lunedì scorso ha stanziato circa 670.000 euro per l’escavazione del porto e la profilatura delle spiagge“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Aldo Iavarone, del Movimento civico per Castiglione, e Giuseppe Temperani, rappresentante dei pescatori di Castiglione della Pescaia.

“Un ringraziamento va sicuramente alla Regione, che si è impegnata a erogare all’amministrazione castiglionese il contributo necessario per realizzare i lavori di cui negli ultimi mesi ci siamo fatti promotori delle istanze degli operatori dell’area portuale – continua la nota -. Si tratta di interventi indispensabili per salvare la stagione estiva che non riguardano solo il comparto porto, ma l’intero ‘comparto paese’, già martoriato dal fermo dovuto Covid. Purtroppo i margini di azione sono piuttosto ristretti e non è ancora stata fissata una data di fine lavori. Ci auguriamo quindi che si proceda in maniera spedita e che la consegna avvenga per tempo“.

“Siamo venuti a conoscenza che le sabbie provenienti dall’escavo verranno impiegate nella riprofilatura delle spiagge, sicuramente saranno state eseguite tutte le analisi necessarie alla loro compatibilità. Poiché il tempo utile è poco vorremmo sapere quando avranno inizio i lavori e soprattutto quando presumibilmente avranno fine – termina il comunicato -. Le aziende del comparto con cui abbiamo parlato hanno infatti bisogno di date certe per potersi organizzare. Vogliamo un confronto schietto e trasparente nell’interesse dell’intero comparto”.