Il Movimento 5 Stelle: “Vivarelli Colonna fa campagna elettorale sulle spalle dei morti”

“Una delle regole base della comunicazione politica è quella di non parlare troppo dell’avversario, bensì di quello che si vuol fare per la città”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Movimento 5 Stelle di Grosseto.

“Stavolta, dobbiamo fare un’eccezione – continua la nota -. Vedere sulla pagina politica di Vivarelli Colonna la corsa al selfie davanti al murales nato in ricordo di Luigi Ambrosio e Alfredo Baccetti è disgustoso. Vivarelli Colonna chiude la campagna elettorale con il botto, tirando in campo i defunti. Mai ci saremmo aspettati tanto, neppure da lui. Chiediamo noi, per conto della comunità tutta, scusa alle famiglie dei due ragazzi. E ci vergogniamo per lui, Vivarelli, un personaggio che pur di mantenere la poltrona su cui è adagiato da cinque anni non lesina colpi così tanto bassi, tristi, miserevoli”.

“I ragazzi meritavano sì un omaggio del sindaco, ci mancherebbe. Sarebbe bastato attendere un paio di settimane, non di più. Ma la voglia del selfie e di farsi pubblicità ha prevalso su tutto, ancora una volta. L’ennesima volta – termina il comunicato -. Grosseto ha bisogno di tante cose. E in questo intervento non è il caso di parlare di altro. Ma c’è una certezza: quello che non serve è un sindaco che urla, sbraita e fa campagna elettorale sulle spalle di due ragazzi morti senza provare la minima vergogna”.