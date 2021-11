Covid, i 5 Stelle: “Un centro vaccinale all’ospedale Petruccioli per evitare disagi a cittadini”

“Come Movimento 5 Stelle abbiamo presentato una mozione in Consiglio regionale che impegna il presidente e la Giunta regionale ad attivarsi in tempi rapidi per la creazione di un centro vaccinale presso l’ospedale di Pitigliano o presso strutture ad esso riconducibili, al servizio della comunità pitiglianese e dei comuni limitrofi, allo scopo di evitare agli utenti i disagi dovuti alla distanza dall’hub utilizzato per le somministrazioni delle prime e seconde dosi alla popolazione. Un’iniziativa che nasce anche grazie al confronto con il gruppo consiliare del Movimento 5 stelle di Pitigliano, che ha portato alla nostra attenzione, fin da subito, le istanze del territorio”.

Così Irene Galletti, presidente del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Toscana.

“È evidente, in questo periodo, come la pandemia sia tutt’altro che in prossimità di una sua fase conclusiva. Al contrario – evidenzia la pentastellata – l’Europa è già entrata in una quarta ondata di infezioni, i cui effetti appaiono chiari anche in Italia. Quel che è altamente probabile è che, almeno nel futuro a medio termine, occorrerà tutelare la popolazione immunizzando i soggetti più a rischio con vaccini aggiornati. In questo quadro una programmazione di dosi successive e periodiche, che oramai appare necessaria per la generalità della popolazione, potrebbe essere l’inizio di uno scenario futuro di richiami ad intervalli regolari, anche grazie a sieri aggiornati alle varianti che dovessero apparire nel mondo”.

“Per questo – scrive Galletti –, affinché il nostro sistema sanitario sia resiliente, è necessario procedere velocemente alla valorizzazione diffusa di tutti gli spazi sanitari e sociali posseduti dalla Regione e la nostra mozione in favore dell’hub vaccinale di Pitigliano intende fare proprio questo: favorire la creazione e il mantenimento di un centro vaccinale a servizio del territorio, allo scopo di evitare agli utenti i disagi dovuti alla distanza dell’hub utilizzato per le somministrazioni delle prime e seconde dosi alla popolazione”.

“Recentemente – ricorda Galletti – è stata inoltre approvata una nostra risoluzione che impegna la Regione a finanziare la ricostituzione dei reparti essenziali negli ospedali minori, ubicati in località disagiate, in modo da liberare i nosocomi maggiori dal carico attuale causato dalla pandemia e permettendo a chi abita nelle zone periferiche di poter avere accesso ai servizi essenziali in tempi rapidi”.

“Queste due iniziative, in sinergia, sapranno garantire i bisogni essenziali di salute degli utenti del presidio sanitario Petruccioli. Ci auguriamo – conclude Galletti – che le forze politiche presenti in Consiglio sappiano cogliere le ricadute benefiche di questa nostra proposta votando a favore”.