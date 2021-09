Il Movimento 5 Stelle: “Se siete indecisi, mobilitatevi: è in gioco il futuro di Grosseto”

“Cari grossetani, è il momento di mettersi in gioco“.

A dichiararlo è il Movimento 5 Stelle di Grosseto, che lancia un appello al voto in vista delle amministrative.

“È il momento di scegliere – continua la nota -. Grosseto ha bisogno di recuperare il proprio decoro, la manutenzione del verde, vere piste ciclabili, panchine, strade asfaltate a dovere sempre e non solo a ridosso delle elezioni. La nostra città deve rivedere la gestione dei rifiuti: più raccolta differenziata e bollette meno care. C’è da agire sul centro storico, con arredi urbani adeguati a un salotto buono, agevolazioni per le micro imprese e stop agli ampliamenti dei mega centri commerciali. È indispensabile mettere mano alla questione degli impianti a biogas: le centrali hanno letteralmente circondato la città e reso l’aria troppo spesso maleodorante. Occorre dare seguito a un impianto istituzionale fatto di partecipazione attiva e qualificata, con le migliori energie del territorio al servizio della collettività. È quello che abbiamo messo nero su bianco nel patto di governo siglato con Leonardo Culicchi. Questa città può essere migliore. Più solidale, più vicina a chi sta peggio, a chi è precario, fragile, disoccupato, o con un lavoro o un’attività che non gli permettono il lusso e l’agiatezza.

“Un voto per il Movimento 5 stelle sarà un voto per costruire una comunità coesa, attiva, viva. Ci rivolgiamo dunque a tutti i grossetani, ovvio – termina il comunicato –. Ma a partire dagli ultimi, dagli esclusi e dai delusi che magari pensano di non andare a votare. A loro diciamo di ripensarci e mobilitarsi. Perché è vero: nessuno si salva da solo. È in ballo il futuro di Grosseto e dei nostri figli. È il momento di mettersi in gioco, di riversare passione ed entusiasmo in un progetto che vede la città riprendere luce. È il momento di scegliere il futuro”.