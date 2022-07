Giannutri, i 5 Stelle: “Golfo dello Spalmatoio e Cala Maestra siano inserite nell’Area marina protetta”

Presentata in Consiglio regionale la mozione che impegna la Giunta a chiedere formalmente al Ministero della transizione ecologica l’inserimento del Golfo dello Spalmatoio e di Cala Maestra nell’Area marina protetta dell’Arcipelago Toscano.

Le due zone naturalisticamente rilevanti dell’Isola di Giannutri, secondo quanto denunciato da Legambiente, nei giorni scorsi sarebbero state prese d’assalto da diverse imbarcazioni che, contro l’ordinanza emanata dalla Capitaneria di Porto Santo Stefano, avrebbero attraccato a meno di 100 metri dalle cale. La capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale Irene Galletti, prima firmataria della proposta, commenta così: “Grazie all’attivismo di Legambiente, apprendiamo di questa incredibile situazione, che da oltre trent’anni pone alcune aree di grandissimo interesse naturalistico per la Toscana in una condizione di estrema precarietà, esponendole al rischio concreto di danno ambientale.”

“Il Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano – chiarisce la pentastellata – è un unicum in Italia e nel mondo, preservarne la biodiversità in favore delle future generazioni è il minimo che una forza politica responsabile possa chiedere a chi da anni governa questa Regione con risultati tutt’altro che encomiabili in termini di vigilanza ambientale. Per superare questa amnesia istituzionale, abbiamo chiesto alla Regione Toscana di farsi tramite col Governo, attraverso il Ministero della transizione ecologica, affinché il Golfo dello Spalmatoio e Cala Maestra siano inseriti al più presto nell’Area marina protetta dell’Arcipelago Toscano.”

“Nessuna responsabilità per la Guardia Costiera naturalmente – sottolinea la Cinquestelle -, che in questo periodo di forte afflusso turistico deve fare i conti con la scarsità di mezzi e di personale e che non le consente una perfetta vigilanza sul rispetto delle ordinanze emanate; anche su questo tema la Regione deve farsi sentire affinché il Governo garantisca la giusta protezione ambientale a Giannutri ed alle altre isole del Parco nazionale dell’Arcipelago stanziando le necessarie risorse.”