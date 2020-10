Decreto Ristori, i 5 Stelle: “Contributi agli istituti maremmani per la didattica a distanza”

E’ stato approvato in questi giorni dal Consiglio dei Ministri il Decreto Ristori, con il quale, tra le tante misure, sono stati stanziati ulteriori 85 milioni di euro per la didattica digitale integrata, che permetteranno a stretto giro l’acquisto di oltre 200mila nuovi dispositivi e oltre 100mila strumenti per le connessioni.

Sono 8 gli istituti scolastici tra Grosseto e provincia destinatari dei fondi, ovvero l’Istituto statale d’istruzione superiore “Polo Amiata Ovest”, Istituto d’istruzione superiore “Leopoldo II di Lorena”, Istituto d’istruzione “F. Zuccarelli” di Sorano, Istituto d’istruzione superiore “Bernardino Lotti”, Istituto superiore “R. Del Rosso- G. Da Verrazzano”, Polo Bianciardi di Grosseto, Isis “V. Fossombroni”, Liceo statale “A. Rosmini”.

Inoltre, grazie ad un decreto che ha firmato ieri il Ministro dell’istruzione Lucia Azzolina (del Movimento 5 Stelle), sarà possibile concedere alle scuole secondarie di secondo grado ulteriori 3,6 milioni di euro, per garantire la connessione e, quindi, la didattica digitale integrata a studentesse e studenti che ne fossero ancora privi.

“Con questo nuovo decreto ministeriale– affermano i portavoce del Movimento 5 Stelle eletti nel collegio di Siena, Arezzo, Grosseto alla Camera dei Deputati, Luca Migliorino e Chiara Gagnarli – arriveranno anche agli istituti di Grosseto e provincia, che in totale sono 8, ulteriori risorse, affinché sia garantita la connessione e tutti abbiano gli strumenti per continuare a studiare anche se per ora, con lezioni a distanza. Ancora una volta abbiamo lavorato perché nessuno debba rimanere indietro e siano garantite nel migliore dei modi possibili le lezioni ai nostri studenti, anche se, per il momento, a distanza“.