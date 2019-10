Corridoio tirrenico, il Movimento 5 Stelle: “Pieno sostegno alla manifestazione”

“Pieno sostegno alla manifestazione pro Corridoio tirrenico. Anche in passato siamo sempre stati al fianco dei No Sat”.

Così il presidente del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle in Regione Giacomo Giannarelli.

“Ribadiamo la nostra posizione politica: è necessario mettere in sicurezza l’Aurelia nel tratto esistente, così da risolvere i problemi legati a cavalcavia e incroci a raso. Adesso pare che anche il presidente Enrico Rossi si sia allineato alla nostra posizione: dispiace dover constatare che se lo avesse fatto prima non avremmo perso così tanto tempo. Comunque, ora occorre andare avanti spediti con la progettazione esecutiva della messa in sicurezza dell’Aurelia. I cittadini – conclude Giannarelli – non possono più attendere”.