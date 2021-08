Ampliamento centri commerciali, i 5 Stelle: “Giunta dimostri con i fatti di essere contraria”

“La Giunta si impegni a stralciare le due schede sull’ampliamento dei centri commerciali a Grosseto”.

Così il Movimento 5 Stelle di Grosseto in una nota.

“Dopo giorni e giorni di chiacchiere e prese in giro dei cittadini chiediamo a chi esercita il potere amministrativo in città di prendere una posizione chiara: la Giunta – proseguono dal Movimento 5 Stelle – rediga subito una delibera d’indirizzo con la quale si impegna a portare in Consiglio un atto di modifica del testo che andrà in Regione e stralci le due schede riferite all’ampliamento dei centri commerciali Maremà e Aurelia Antica che hanno, a oggi, incassato in municipio il parere benevolo della maggioranza”.

Il Movimento 5 Stelle è netto: “Ci attendiamo una risposta positiva e vincolante. Non si venga a dire che non è possibile operare perché ci troviamo a ridosso del periodo elettorale: la Giunta è sempre operativa. Riguardo i pareri di regolarità tecnica ci siamo già informati presso gli uffici preposti e non ci sono problemi. Avremmo depositato una proposta di delibera, ma con il periodo elettorale alle porte il rischio è che non arrivi in aula per tempo. Se davvero è anche interesse della maggioranza risolvere la questione in favore dei piccoli esercenti, il modo per dare un freno definitivo all’espansione dei mega centri commerciali c’è: facciano questo passo subito”.

Il Movimento 5 Stelle insiste con forza: “Siamo contrari a qualunque ampliamento dei centri commerciali. Grosseto è una città che basa buona parte della propria economia sul piccolo commercio e artigianato. Negozi stroncati dalla nascita di ben due centri commerciali che hanno alterato un equilibrio. Se c’è un’azione che la politica deve subito fare è offrire un sostegno concreto alle piccole imprese. Il lavoro è la priorità”.

La questione è politica, legata a una visione della città e del futuro. “Dobbiamo capire cosa desideriamo seminare per la Grosseto dei prossimi anni. Il M5s crede in una visione fatta di micro eccellenze: non abbiamo bisogno di cattedrali nel deserto”.

Tra l’altro, le cose sono cambiate: “Negli ultimi anni – spiegano ancora dal movimento – abbiamo assistito alla crescita del commercio on line e questo ha messo a dura prova gli esercizi di vicinato. Una situazione che è andata aggravandosi con la crisi economica prima e con la disgrazia pandemica poi. In questo quadro disastroso si inseriscono le richieste di ampliamento dei due centri commerciali della città che rischiano di far collassare definitivamente i negozi di vicinato. Con la nuova Giunta, con un Movimento 5 Stelle forte, questi progetti non vedranno mai la luce. Noi stiamo e staremo sempre dalla parte dei piccoli commercianti”.

“Per tutti questi motivi – concludono dal Movimento 5 Stelle -, se la giunta Vivarelli Colonna dovesse tirare dritto, accampando scuse, noi impugneremo il tutto nella prima Giunta utile, quella di ottobre, guidata da Leonardo Culicchi. Giunta in cui il Movimento, grazie al voto espresso dai cittadini alle urne, sarà sicuramente forza trainante”.