I motivi del successo dell’intrattenimento videoludico online

Il gioco online è diventato uno dei principali fattori di intrattenimento nell’ultimo periodo, un fenomeno che ha avuto nel lockdown in Italia il suo picco massimo.

I motivi per cui il gioco online ha visto un aumento di popolarità esponenziale è dovuto a diversi fattori: comodità, varietà dell’offerta e accessibilità.

Ma analizziamo insieme questi fattori.

Comodità

“Giocare online è comodo”.

Questo è quello che direbbe qualsiasi giocatore. Pensiamo ad esempio a giochi come quelli che possiamo trovare nei casinò – come su Pathos Online -: nell’era di internet non è più necessario uscire da casa per intrattenersi in una sala da gioco fisica. Esistono infatti numerosi siti gratuiti che ci permettono di giocare alle versioni demo di slot machine, black jack o altro in modo totalmente sicuro e senza spendere soldi.

Offerta

Un altro fattore che contribuisce a questo enorme successo del gioco online è l’enorme quantità di generi videoludici online in grado di soddisfare i giocatori più esigenti.

Dai giochi di società online, ai free to play, a giochi più complessi come MMORPG.

La varietà di generi consente di abbracciare un’utenza molto ampia, che va dai giovani all’utenza più adulta.

Ormai è possibile giocare online non solo da pc, ma anche da device come console, smartphone e tablet ed ogni gioco può essere ottimizzato per varie piattaforme.

Accessibilità

L’accessibilità è un elemento importante nel gioco online.

È sufficiente possedere una connessione ad internet per poter giocare, soprattutto se i giochi non richiedono eccessivi requisiti tecnici. Solitamente però molti giochi online richiedono dei requisiti tecnici al minimo così da poter essere utilizzati dalla maggior parte dei giocatori.

In particolare i giochi per device mobile sono estremamente accessibili a chiunque possegga uno smartphone e una connessione. Non è richiesto altro.

Inoltre, l’accessibilità è importante per tutti, ad esempio sono nati e si sono sviluppati numerosi giochi in grado di essere performanti anche per un’utenza ipovedente.