Proseguono le mostre del Fotoclub Follonica alla pinacoteca civica

Prosegue fino a sabato primo giugno compreso la mostra fotografica organizzata dal Fotoclub Follonica.

Quest’anno le sale della pinacoteca civica ospitano più esposizioni.

Al piano terra si possono ammirare i lavori dei diciannove autori premiati al 8° Trofeo Città di Follonica 2019, concorso fotografico nazionale che da tre anni è alla vetta delle classifiche dei concorsi Fiaf in Italia, e la proiezione di tutte le fotografie finaliste.

Al primo piano una mostra personale dedicata ad Anso Pecorini, amico e socio del Fotoclub Follonica, fotografo follonichese affermato ed amato dalla città; la mostra collettiva del Fotoclub Follonica “58022 – Follonica e follonichesi” dedicata alla città del Golfo; sono inoltre esposti i due lavori che hanno pregiato del titolo di miglior autore assoluto 2018 il fotografo senese Antonio Lorenzini. Completano la mostra l’esposizione dei cataloghi di tutte le edizioni del Trofeo Città di Follonica, per poter apprezzare anche attraverso il libro fotografico la crescita di questo importante evento, ed una Camera Obscura, una sala al primo piano allestita per poter scoprire come si comporta la luce all’interno di una macchina fotografica.

Venerdì 31 maggio, infine, la pinacoteca ospiterà la serata “Click d’Autore”, un incontro con il fotografo fiorentino Andrea Gasparro che proietterà i propri lavori fotografici e si racconterà al pubblico rispondendo alle domande dei presenti. L’appuntamento è per le 21.30, con ingresso gratuito.