“Uno due tre quattro cinque”: al via la mostra alla galleria Spaziografico

L’arte finalmente torna ad occupare il luogo preposto alla sua presentazione: la galleria.

Sabato 5 giugno, alle 18, alla galleria Spaziografico di Massa Marittima, sarà inaugurata la mostra “Uno due tre quattro cinque”.

A simbolo di tutte le personalità che hanno partecipato alle “Occupazioni”, questa mostra presenta le opere delle artiste Angela Casagrande, Elena Casanova, Fernanda Guidi, Anna Morandi e Marzia Serpi, che nello spazio istituzionale della galleria espongono i loro lavori.

Gian Paolo Bonesini presenta due opere per ognuna di loro, fotografate e inserite in un unico supporto cartaceo su cui spicca il titolo della mostra come parte integrante dell’opera, a ricordare che “Una” sta per l’unicità di ogni artista e come l’unica poetessa presente in mostra, “Due come le opere presentate per ciascuna di loro, “Tre” come le fasi del progetto ideato per tenere attiva la galleria Spaziografico, “Quattro” come le artiste visive presenti in mostra, “Cinque” come il numero complessivo delle artiste presentate.

La mostra si svolgerà dal 5 al 17 giugno, con apertura giornaliera dalle 16.00 alle 19.00. Inaugurazione mostra sabato 5 giugno ore 18.00.

E’ possibile seguire la galleria Spaziografico collegandosi a questi link: http://www.facebook.com/galleriaspaziografico/posts e https://galleria-spaziografico.business.site