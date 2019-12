“Tu sei un poeta”: inaugurata la mostra interattiva dedicata ai bambini

E’ stato inaugurato sabato scorso a Capalbio scalo “Tu sei un poeta“, l’evento d’arte dedicato ai bambini, organizzato dalla cooperativa Arca.

La mostra, che sarà aperta fino al 13 dicembre, si tiene nei locali dello spazio gioco “Hippy hippy urrà“, gestito dalla stessa cooperativa. Le opere esposte sono del noto illustratore di libri per l’infanzia Leo Lionni e sono state messe a disposizione gratuitamente dalla casa editrice Babalibri.

“Protagonista delle 11 tavole esposte – spiegano gli organizzatori dell’evento – è la fantasia, i personaggi dei libri prendono forma ed entrano allo spazio gioco per stimolare l’immaginazione di adulti e bambini. Ogni tavola rappresenta un albo illustrato che si può consultare in autonomia o partecipare ad una lettura ad alta voce delle educatrici del servizio per farsi trasportare nel mondo dell’altrove“.

“Comunicare attraverso le arti figurative – proseguono da Arca – è importante, è un modo immediato di raccontare l’infanzia, alla quale i nostri operatori si dedicano con passione“.

La mostra, infatti, è dedicata particolarmente ai più piccoli: sotto ogni tavola è possibile giocare grazie alle istallazioni pensate dalle educatrici appositamente per i bambini. L’evento è patrocinato dal Comune di Capalbio ed è possibile accedere alla mostra ogni giorno, dalle 16 alle 18. Ingresso gratuito.