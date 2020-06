Trofeo Città di Follonica: inaugurata la mostra fotografica alla pinacoteca civica

Il solstizio del 21 giugno ha dato inizio alla stagione estiva. L’inizio di stagione non poteva essere momento migliore per la riapertura della pinacoteca civica di Follonica, un segno importante per la cultura cittadina.

Per questo momento significativo è stato scelto di allestire la mostra del 9° trofeo Città di Follonica, il concorso fotografico nazionale realizzato in co-organizzazione dal Fotoclub Follonica Bfi e dal Comune di Follonica.

Nei nove anni di vita il concorso è stato fregiato da quattro Menzioni d’onore da parte della Fiaf (Federazione italiana associazioni fotografiche), ed è al primo posto per numero di iscritti dal 2016. Un successo inspiegabile, ma meritato grazie alle scelte fatte negli anni, con una giuria di esperti per ognuna delle cinque sezioni fotografiche; il catalogo cartaceo, un libro fotografico con tutte le opere premiate e ammesse alla fase finale del concorso; oltre venti premi, di cui i due più prestigiosi in denaro; la cura dell’organizzazione; la cerimonia di premiazione curata e spettacolare, che purtroppo quest’anno è stata rimandata, nella speranza di poterla svolgere entro la fine dell’anno. Infine la mostra, con l’esposizione di tutte le opere premiate e la proiezione di tutte le opere finaliste di tutte le cinque sezioni.

L’apertura di domenica 21 giugno è stata trasmessa in diretta Facebook, con centinaia di persone collegate al momento della diretta e circa mille visualizzazioni in meno di cinque ore. Un successo inaspettato vista la nuova e difficile situazione.

Le fotografie saranno esposte per tutto il periodo estivo, fino al 30 agosto, al piano terra della pinacoteca civica.

Dal 12 luglio si raddoppia, con l’allestimento al primo piano della mostra “Best of” della quindicesima edizione di Artestate e con l’esposizione delle opere vincitrici e finaliste dei due concorsi social organizzati nel periodo di chiusura del Paese per il Covid.

La mostra, ad ingresso gratuito, sarà aperta dal martedì alla domenica, dalle 21 alle 24 (Il lunedì la pinacoteca è chiusa).

Nella foto di Piero Picariello il salone principale della pinacoteca, pronto per la diretta facebook.