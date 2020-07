“Omaggio a Ettore Sottsass”: la galleria Spaziografico riapre al pubblico

La galleria Spaziografico, in vicolo Ciambellano 7, a Massa Marittima, riapre sabato 4 luglio, dalle 16.30 alle 19.30, con la mostra a carattere culturale “Omaggio a Ettore Sottsass“.

La mostra, ad ingresso gratuito, rimarrà aperta fino al 16 luglio, da mercoledì a domenica, dalle 16.30 alle 19.00 o su appuntamento.

Gli ingressi nello spazio espositivo saranno regolati secondo le linee-guida ministeriali per l’emergenza Covid-19.

Presentazione

“Questa mostra è a carattere culturale ed è stata pensata come la prima di una serie di omaggi dedicati a grandi autori della modernità, con l’esposizione di opere e documenti che appartengono alla mia collezione – dichiara Gian Paolo Bonesini, curatore della mostra -. Apro con Sottsass (1917-2007) perché mi sento legato a questo personaggio dall’affascinante poliedricità, dalla creatività ribelle e trasgressiva unite a una preparazione tecnica inappuntabile. L’ho conosciuto a Milano, un uomo silenzioso con una grande gamma di esperienze, alle quali non ha mai rinunciato nel corso della sua esistenza, votata a sostenere i principi dell’internazionalismo e dell’anarchia intellettuale“.

“In questa rassegna presento alcuni testi e una documentazione riguardanti il periodo che va dal 1980 al 1987: sono gli anni della vita errante nel deserto, in luoghi solitari e silenziosi, dove è soprattutto la natura selvaggia a parlargli; ma anche gli anni in cui progetta ‘mobili decorativi di stile moderno’, il che la dice lunga sull’innovazione della grafica e del design nell’oggetto d’arredo. In questo periodo, infatti, dà vita a Memphis, un collettivo di design e architettura che si distingue per progetti audaci, caratterizzati da colori vivaci e forme geometriche – termina Bonesini -. Un omaggio che è occasione per incontrare un personaggio conosciuto in tutto il modo per la sua attività di artista, architetto, designer, fotografo e scrittore“.