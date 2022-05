“Sindoni”: il Molino Hub ospita il finissage della mostra di Carla Moscatelli

Questa primavera, così come anche l’estate, le Mura medicee di Grosseto saranno lo scenario di molti eventi culturali e artistici per incentivare cittadini e turisti ad ammirare questo splendido monumento storico artistico. Clan, grazie alla collaborazione con l’Istituzione Le Mura, ha inaugurato nella Troniera del Molino a Vento (per tutti i grossetani, il “cinghialino”), un piccolo centro di promozione culturale e artistica aperto a tutti: il Molino Hub.

Molino Hub accoglie idee ed eventi in grado di valorizzare e promuovere il nostro territorio.

All’entrata della galleria, si trova uno spazio di Libriliberi, uno spazio di condivisione e scambio di libri, per incentivare la lettura, seguito da una galleria espositiva e da una piazza bassa aperta, visibile dall’alto dei camminamenti sulle Mura medicee.

“Siamo felici di poter aprire le porte di Molino Hub – spiega il collettivo Clan -, un luogo splendido, con una galleria e una piazza bassa all’aperto dove è possibile accogliere eventi in completa sicurezza. Un’occasione per intessere nuovi legami, presentare iniziative e buone pratiche di condivisione”.

Sabato 14 maggio, è in programma il finissage della mostra “Sindoni – L’identità perduta”, di Carla Moscatelli.

Il finissage della mostra, ora in corso, che presenta il progetto pittorico denominato “Sindoni – L’identità perduta” dell’artista Carla Moscatelli, nella sede del Molino Hub Galleria, sul Baluardo Molino a Vento delle Mura medicee di Grosseto, è previsto a partire dalle 16.

Durante il pomeriggio, dalle 17.30 alle 18.30, il poeta Fabrizio Pistolesi leggerà alcuni brani scelti dalla sua antologia di racconti sulle miniere.