30 anni fa nasceva Rifondazione Comunista: una mostra celebra l’anniversario

In occasione del trentennale dalla nascita di Rifondazione Comunista nella provincia di Grosseto e per ripercorre la storia del partito dagli albori fino ad oggi, sarà allestita nella sede della federazione provinciale, in viale Europa 63/65 a Grosseto, una mostra fotografica e di materiale propagandistico a tema; sarà inoltre possibile visionare numerosi volumi riviste e quotidiani su comunismo, Partito Comunista, marxismo.

La mostra aprirà i battenti domenica 19 dicembre, alle 15, con la presentazione, alla presenza dell’autore Sergio Dalmasso, del libro “Rifondazione Comunista”. L’esposizione si concluderà il 6 gennaio 2022; durante tutta la durata della mostra sarà inoltre possibile firmare per la campagna promossa da Rifondazione Comunista su carovita e carobollette e acquistare il libro “Tutti suoneranno il gong”.

Ingresso libero con mascherina e esibendo il green pass in corso di validità.