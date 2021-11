“Settimana della Bellezza”: inaugurata la mostra fotografica “Scatti di sguardi”

Ha aperto i battenti, con l’inaugurazione della “Settimana della Bellezza” 2021, la mostra fotografica “Scatti di sguardi” allestita a Grosseto, nelle Stanze di Chiara, in via Vinzaglio, visitabile fino al 7 novembre.

La mostra fotografica “Scatti di sguardi”, ispirandosi al tema di questa edizione della “Settimana della Bellezza“, espone il concetto di infinita bellezza, attraverso l’esperienza vissuta da ragazzi di età compresa fra i sedici e i diciotto anni, in questo periodo di particolare difficoltà comunicativa personale, umana e sociale.

Un percorso di quindici bellissimi fotogrammi, scelti tra i tanti, che toccano le corde della loro sensibilità, volta a riflessioni in cui lo scatto interpreta con linguaggio metafisico, contemplazione o ancora con enfasi lo sguardo oltre la siepe e si pone di fronte ai grandi concetti della vita: l’amore, l’amicizia, la libertà, la speranza.

Le classi che hanno partecipato al progetto di Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) sono la terza A, la quarta A e B, la quinta A e B dell’Indirizzo Tecnico grafica e comunicazione del Polo Bianciardi, guidati dagli insegnanti delle materie di indirizzo.

Inoltre, alcuni studenti saranno impegnati nel percorso della mostra in attività di ciceronato.

La mostra fotografica “Scatti di sguardi” è visitabile tutti i giorni, fino al 7 novembre, con i seguenti orari: il sabato e la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30. Ingresso libero, green pass obbligatorio.

La “Settimana della Bellezza” è organizzata dall’Ufficio per la pastorale culturale della Diocesi di Grosseto e da quello della diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello e dalla Fondazione Crocevia con la co-organizzazione di Comune di Grosseto. Gode, inoltre, della collaborazione di altri uffici diocesani: in particolare, l’ufficio scuola-Irc; il servizio di pastorale giovanile; l’ufficio comunicazioni sociali. La “Settimana” vede, poi, la collaborazione del quotidiano Avvenire con la sua rivista mensile “Luoghi dell’infinito”, il cui ideatore e coordinatore è Giovanni Gazzaneo, che è anche presidente di Fondazione Crocevia; della Fondazione Polo universitario grossetano, della Fondazione Grosseto Cultura, in modo particolare attraverso il Polo espositivo Clarisse Arte, e del Maam-Museo archeologico e d’arte della Maremma.

La “Settimana” 2021 può far conto, accanto all’impegno diretto di Diocesi, Fondazione Crocevia e Comune, anche del sostegno di Fondazione Bertarelli e Fondazione The Rada Zocco Foundation come main sponsor. E poi della Banca di credito cooperativo di Castagneto Carducci; Fidia; Conad Grosseto; Aurelia Antica Shopping Center e Aurelia Antica Multisala; Nuova Solmine; il Consorzio Tutela del Pecorino Toscano Dop; Farmacia La Rugginosa; Cielo Verde Camping Village; Libreria Paoline; assicurazione Cattolica; Hotel Granduca; Ristorante L’Uva e il Malto”; Fattoria Le Pupille.

Segui la “Settimana della Bellezza” su Facebook: @settimanadellabellezzagrosseto

Il link al programma degli eventi della “Settimana”: http://www.diocesidigrosseto.it/2021-10-20-sdb-2021-il-programma-completo/

Nella foto: Riflessioni di Dennis Tognoni