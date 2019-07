Torna la Mostra scambio dei minerali: collezionisti da tutta Italia si ritrovano in piazza Garibaldi

Il Gruppo mineralogico massetano “Bernardino Lotti” di Massa Marittima ha organizzato anche quest’anno la Mostra scambio dei minerali, che si terrà in piazza Garibaldi sabato 27 e domenica 28 luglio, dalle 17 alle 24.

Arrivata alla sua 51esima edizione, la mostra vedrà negli stand degli espositori i più vari tipi di minerali e fossili, comprese parti di dinosauri, che molti collezionisti, provenienti da tutta Italia, mettono a disposizione.

L’evento, patrocinato dal Comune e dall’Unione di Comuni Colline Metallifere, si avvale quest’anno anche della collaborazione della cooperativa Zoe, che si è resa disponibile a lasciare aperti il Museo della miniera, prettamente in tema con la mostra, situato in via Corridoni, e il Museo archeologico situato proprio in piazza Garibaldi.

Altra collaborazione già avviata che si ripete, quella con il Gruppo speleologico massetano, che nell’occasione farà visitare agli interessati interessati i suggestivi cunicoli delle Fonti dell’Abbondanza, offrendo l’occasione di ammirare anche le arcate che ospitano l’ingresso, dove recentemente sono stati ritrovati e portati alla luce nuovi affreschi.

Un evento realizzato da un gruppo sempre attivo e amante della propria cittadina che, si ricorda, a suo tempo fu chiamata Massae Metallorum ed ebbe in seno due miniere importanti come quelle di Fenice Capanne e Niccioleta. Il Gruppo mineralogico “Bernardino Lotti” invita tutti a partecipare, anche i i bambini, per i quali sarà allestito uno spazio apposito dove potranno giocare e ricevere piccoli campioni di minerali in omaggio.