Dischi, fumetti, cd, figurine e torneo di Subbuteo: torna la mostra scambio al centro commerciale

Torna, dopo il grande successo ottenuto ai primi di maggio scorso, al centro commerciale Aurelia Antica di Grosseto, in collaborazione con l’associazione culturale “Fumetti e Dintorni”, la manifestazione che richiama tanti collezionisti ed appassionati di dischi, cd, fumetti da collezione.

Questa volta i fumetti saranno molti di più rispetto alla passata edizione. Ci saranno banchi con giocattoli, manga, oltre ai tradizionali di dischi e cd, dove si troverà tutta la buona musica che si sta cercando: dai Pynk Floyd ai Beatles, ai Rolling Stone, passando per i cantautori stranieri e italiani, sigle di film e cartoni animati o pubblicità. Insomma, gli appassionati avranno 3 giorni per approfittare e tuffarsi nel loro mondo.

Il reparto fumetti sarà fornitissimo con i più “autorevoli” personaggi, come Diabolik, Zagor, Uomo Ragno, Kriminal, Tex e tantissimi altri da collezione, o anche di uscite recenti. Non esitate a portare i vostri dischi o fumetti, a vendere oppure a far valutare gli oggetti agli esperti del settore.

La grande novità è rappresentata da una new entry: venerdì 22 luglio, il gruppo Subbuteo di Grosseto2018, sarà presente con il 1° trofeo “Città di Grosseto”, un torneo tra quattro squadre che rappresenteranno le quattro circoscrizioni in cui è divisa appunto Grosseto: Barbanella, Centro, Gorarella e Pace. Le squadre si incontreranno prima tutte tra di loro, quindi giocheranno due semifinali e la finale.

Il torneo inizierà venerdì 22 luglio alle 16 e terminerà intorno alle 19.30.

Sarà presente per le premiazioni l’assessore allo sport del Comune di Grosseto, Fabrizio Rossi. Oltre ai tavoli necessari per giocare, sarà montato anche un tavolo in più, con il relativo materiale, a disposizione di chi tra i passanti vorrà provare a giocare.

Ci saranno maglie diverse per ogni squadra, i campi da gioco numerati, un tabellone che di volta in volta riporterà i nomi delle squadre che si stanno affrontando ed i dettagli delle singole partite, in modo che chi si fermerà a guardare abbia immediatamente chiaro il quadro della situazione.

Ci saranno anche Cost Play, sia sabato che domenica, ad animare la manifestazione.

Un fine settimana dedicato a musica, fumetti e subbuteo, da passare al fresco del centro commerciale Aurelia Antica. Orario continuato dalle 9 alle 19.30 e domenica fino alle 19. Ingresso libero

Informazioni: www.fumettiedintorni.it, cell. 348.4410579 e 338.7390387.