800 anni della custodia di Terra Santa: mostra e conferenza a San Francesco

Sono passati otto secoli dalla nascita della Custodia di Terra Santa, ovvero della fraternità dei Francescani, composta da religiosi provenienti da tutto il mondo, cui la Chiesa ha affidato la custodia dei luoghi della redenzione.

Francesco d’Assisi, nel Capitolo di Pentecoste del maggio 1217, aprì l’Ordine alla dimensione missionaria e universale, inviando i primi frati nei luoghi santi con il compito, tanto importante, di farsi custodi, nella pace e nella concordia, di quei luoghi cari alla fede cristiana.

È’ nell’intento di valorizzare questo anniversario che la parrocchia di San Francesco, in collaborazione con la delegazione di Grosseto dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, ospiterà, a partire dal 29 settembre, una mostra dedicata a questi 8 secoli di storia e di fede. Si tratta di 10 pannelli realizzati dal Commissariato di Terra Santa della Provincia Toscana dei Frati Minori, che fino al 14 ottobre sosteranno nel chiostro del convento di Grosseto, in preparazione alla festa del patrono d’Italia.

Legato a questa mostra, la parrocchia francescana ha organizzato un momento di riflessione e approfondimento: “Terra Santa: il perché di un viaggio lontano”, nel pomeriggio del 29 settembre, alle 17, in sala Friuli. Terrà la meditazione il vescovo Rodolfo, il cui legame con la Terra Santa è noto a tutti, soprattutto a quanti hanno potuto godere della sua guida in un pellegrinaggio in quei luoghi.

“L’incontro – dice fr. Paolo Fantaccini, parroco della comunità – è per tutti ed in modo particolare per coloro che in Terra Santa hanno già avuto il dono di andare e per quanti hanno nel cuore il desiderio; gli uni, per confermare le ragioni per le quali vale la pena, almeno una volta nella vita, mettersi in viaggio nei luoghi della salvezza; gli altri perché scoprano la validità di questo pellegrinaggio per il proprio cammino di fede”.

Alle 19 il Vescovo presiederà la Messa, al termine della quale avrà luogo, nel chiostro del convento, il taglio del nastro della mostra.

Qualche dato

La Custodia di Terra Santa, con a capo l’attuale Custode p.Francesco Patton, conta circa 250 missionari, 55 santuari, 24 parrocchie, 15 scuole, 4 case per malati e orfani, 6 case per pellegrini, 3 istituti accademici, 2 case editrici, oltre 630 unità abitative per famiglie bisognose, eroga 489 borse di studio annuali per studenti universitari, 152 sussidi per studenti in difficoltà.

La Custodia di Terra Santa incrementa la sua attività nel mondo grazie all’aiuto dei commissari, Frati Minori impegnati ad essere “ponti tra la Terra Santa ed i cristiani di tutto il mondo”. I commissari operano per raccogliere le offerte della Colletta “pro Terra Santa” del Venerdì Santo; propongono le Giornate dedicate alla Terra Santa; chiedono sostegno e solidarietà perché qui possa continuare la missione francescana; organizzano pellegrinaggi e diffondono materiale informativo e oggetti religiosi creati in Terra Santa. Attualmente i Commissari di Terra Santa sono 84, distribuiti in 44 nazioni. Per la Toscana il Commissario è fr. Matteo Brena.