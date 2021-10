Nuovo appuntamento con il “FolloWme”: al via la mostra “Ri-generazioni”

Giovedì 7 ottobre, alle 17.45, nella pinacoteca civica di Follonica, verrà inaugurata la mostra “Ri-generazioni“, all’interno del “FolloWme”, quest’anno dedicato al tema del ricordo.

La fotografia è a cura di Cinzia Canneri e i video a cura di Alessia Piccinetti, in collaborazione con Anna Coluccino, dell’associazione Gattopicchio e di Multiverso Arte.

Il “Followme Junior” propone il tema della memoria attraverso un’analisi generazionale e come atto di rigenerazione, cioè di riappropriazione della propria narrazione autobiografica: il racconto di sé è azione di scoperta per appropriarsi di un’identità scelta. Gli autori del progetto hanno utilizzato la fotografia e il video come mezzi di un linguaggio visivo che ha stimolato, in riferimento alle generazioni delle proprie famiglie, un dialogo di riflessione su se stessi.

I giovani fotografi sono Michele Benini, Emma Capannelli, Margherita Giovannetti, Asia Marascia, Matilde Pantani e Sara Russo. La proiezione del video e l’incontro con gli autori sono coordinati da Martina Orlandi. Necessaria la prenotazione: inviare una mail a frontoffice@magmafollonica.it o chiamare i numeri 0566.59027 e 335.8330978.

Nella foto: un frame del video di Alessia Piccinetti