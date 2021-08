Le porcellane di Yurico Damiani in mostra alla Fortezza spagnola

La Fondazione Italia Giappone, con il patrocinio del Comune di Monte Argentario, presenta la mostra, a cura di Antonio E.M. Giordano, “Yuriko Damiani – L’incanto della porcellana tra Occidente e Oriente“, in programma alla Fortezza spagnola, in piazza del Governatore a Porto Santo Stefano, dal 12 agosto al 5 settembre.

L’inaugurazione si terrà giovedì 12 agosto, dalle 19 alle 22. Ad agosto la mostra sarà visitabile tutti i giorni, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 18.30 alle 23.30, mentre dal primo al 5 settembre: sarà visitabile dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.

Per informazioni: yuriko.damiani@gmail.com o pagina Facebook yuriko damiani porcelain artist, o pagina Instagram @yuriko.damiani.

Yuriko Damiani ha appreso da sua madre Iko i segreti della pittura su porcellana dell’antica tradizione giapponese, usando l’oro antico e riprendendo elementi di remote simbologie e iconografie su vasi, oggetti e gioielli in porcellana dal design moderno. Tra l’antitesi cromatica del bianco e del nero, tra luce diurna e tenebre notturne dalle allusioni sapienziali, flash di rosso, impreziositi dall’oro o dall’argento, illuminano i manufatti di Yuriko. Tra i motivi fitomorfi troviamo piante simboliche come l’iris, la calla, la peonia, il bambù. Tra i motivi zoomorfi troviamo animali acquatici e volatili quali la carpa e la gru. Del primo troviamo il motivo della pelle a squame, del secondo a volte la silhouette stilizzata. A proteggere dalle pandemie sono gli spiriti come Amabie, detti yōkai, al quale l’artista di recente ha dedicato una bipersonale a cura di Manuela De Leonardis.

Iris che gli antichi greci identificavano con Iride la messaggera degli Dei, nel linguaggio dei fiori e delle piante, l’iris, in generale, simboleggia le buone notizie e ritto e proteso verso il cielo è ritenuto simbolo di longevità. La calla, indice di eleganza, purezza, femminilità ed eternità. Yuriko Damiani riesce a creare un prezioso connubio tra le tradizioni occidentale e orientale e, moderna emula di Fabergè in uova scrigno, dipinge su piatti l’origine coclide della vita o nelle onde il fluire dell’esistenza umana, arricchita dalla bellezza della perfezione che l’uomo persegue e che lei raggiunge.