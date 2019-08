“Terra madre”: le opere di Marina “Flor” Quattrini in mostra alla galleria Spaziografico

Domenica primo settembre, alle 18.30, la pittrice Marina ‘Flor’ Quattrini inaugura la sua mostra nella galleria Spaziografico di Massa Marittima, in via Goldoni 18.

Il titolo “Terra madre” richiama la natura, tema che attraversa tutta la mostra: in esposizione quadri di grande formato dedicati ai fiori, composti con armonia e con scelte cromatiche forti e contrastanti, ma anche solari e vivaci.

Marina Quattrini è nata in El Salvador ed è arrivata in Italia quattordicenne, dopo diverse traversie. Nelle sue opere si legge il richiamo al Centroamerica, unito alla poesia e alla sensibilità di chi da sempre voleva fare la pittrice a tutti i costi.

La mostra rimane aperta dal primo al 13 settembre, tutti i giorni, dalle 17.00 alle 20.00.

“El Salvador è un Paese lontano e ai più anche sconosciuto, ma è da lì che Marina Quattrini è partita per arrivare in Italia ancora adolescente, con un obiettivo profondamente radicato: studiare arte e diventare pittrice – spiega il curatore della mostra, Gian Paolo Bonesini -. Oggi possiamo dire che ce l’ha fatta e questa mostra, dedicata all’esplosione floreale, ai colori di una natura presente da sempre nel suo animo, ne è l’esempio più evidente… coerentemente, sembra suggerirlo anche il suo secondo nome, ‘Flor’ appunto. Il repertorio di Quattrini è diversificato, in molte opere tratta di temi storici e sociali, anche legati al mondo femminile e alle sue problematiche. Per questa mostra è stata fatta una scelta coerente: opere di grande formato tutte ispirate ai fiori, a quella parte di ‘madre natura’ che più colpisce e affascina gli animi sensibili”.

“In questi lavori l’impianto architettonico degli elementi formali è molto curato, nello stesso tempo vi traspaiono tratti autobiografici di esperienze passate, con cromatismi forti e decisi, con sensibilità e attenzione ai particolari. Si percepisce facilmente che il calore della cultura centroamericana ha lasciato un’impronta, con la sua solarità e anche teatralità, legata alle forme grandi, decise, così presenti da non passare di certo inosservate. Di contro, troviamo spesso tonalità scure, specie sullo sfondo, e anche questa caratteristica cromatica ben si adatta a certi lati dell’autrice introversi e tristi, legati a esperienze passate da dimenticare – termina Bonesini -. Nell’insieme, alla fine, forme e colori ci conducono in un mondo che è vicino a noi, eppure sconosciuto, dove emergono poesia e sensualità, dove il carattere prorompente dell’artista lascia un segno lungo il suo cammino di riscatto attraverso l’arte, una vera rinascita personale e creativa“.