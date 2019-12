“La grande rincorsa”: continua la mostra fotografica all’archivio Gori sullo sport in Maremma

Pugilato, tennis, atletica leggera, calcio, ciclismo, motociclismo, automobilismo, pattinaggio, baseball, sci, eventi olimpici.

Sono gli sport ritratti nelle immagini fotografiche in bianco e nero esposte al fondo archivio dei fratelli Gori di viale Porciatti n.10, a Grosseto, tutti i giorni, festivi compresi, dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19, con ingresso gratuito, fino al 6 gennaio.

Strade, piazze e spazi pubblici di Grosseto e della Maremma ospitano partite di calcio femminile tra la Roma e la Triestina, il campione Polidori sul ring allestito al teatro degli Industri sfida i campioni d’oltralpe, via Gramsci trasformata in autodromo, le volte delle troniere delle mura sotto le quali si allena il gigante Milo Malagoli, via Oberdan e via Tripoli solcate dalle biciclette di Coppi e Bartali, sono solo alcune delle immagini oggetto della mostra fotografica che l’archivio fratelli Gori offre quest’anno alla comunità maremmana.