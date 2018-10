“Iper-Mondi”: il pittore grossetano Armando Orfeo in mostra a Calcinaia

Presso la medievale Torre degli Upezzinghi in via Vittorio Emanuele, a Calcinaia, in provincia di Pisa, sabato 13 ottobre, alle 17.30, sarà inaugurata “Iper-Mondi”, personale del pittore Armando Orfeo, inserita nell’ambito della diciassettesima edizione della rassegna ‘Vico Vitri Arte’.

A Calcinaia, Orfeo presenta una serie di recenti tecniche miste su tela e su carta. Nelle sue opere, un bizzarro individuo si muove, inquieto e curioso, tra numerosi oggetti simbolici e architetture audaci. L’artista sottolinea il paradosso insito nel destino dell’uomo, riproducendo situazioni surreali nelle quali l’unica via di salvezza appare la Patafisica, la scienza delle soluzioni immaginarie.

Armando Orfeo, nato a Marina di Grosseto nel 1964, vanta un nutrito curriculum espositivo, con numerose personali e collettive in Italia e all’estero. Negli anni ’80 collabora con le riviste di fumetto d’autore ‘Tempi supplementari’ e ‘Frigidaire’, pubblicando una serie di storie con personaggi di sua invenzione. Come illustratore pubblicitario lavora, a partire dal 2000, con Artemidatre di Milano, per la quale esegue progetti di immagine commissionati da importanti aziende italiane e straniere, tra cui: Fiat Engineering, Finanza & Futuro, Perfetti, Sanofy-Aventis, Sperlari, Sun Microsystems, Vaillant.

La mostra è patrocinata dall’assessorato alla cultura del Comune di Calcinaia ed è organizzata dalla galleria Mercurio Arte Contemporanea di Viareggio. E’ corredata di brochure con introduzione di Gianni Costa. E’ aperta fino al 21 ottobre, tutti i giorni, dalle 17.30 alle 19.30. Ingresso libero.

Infoline: 0587.265408. Sito web www.mercurioviareggio.com.